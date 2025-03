Superguidatv.it - È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer su Rete 4: ospiti e anticipazioni di stasera, martedì 25 marzo 2025

Leggi su Superguidatv.it

, il programma di informazione ed attualità condotto datorna in prima serata su4. Ecco tutti glie ledella puntata di25.Èdi: i temi e ledi2525dalle ore 21.25 torna l’appuntamento con “E’“, il programma Videonews condotto in diretta dasuquattro. Anche questa settimana la giornalista e conduttrice torna con la presenza di tantissimia discutere dei temi più caldi della settimana.Al centro della puntata la politica internazionale: in Arabia Saudita proseguono i colloqui della delegazione statunitense con le controparti ucraine e con i russi. La Casaspera entro Pasqua di poter raggiungere un accordo di tregua mettendo così fine alla guerra in corso tra Russai e Ucraina.