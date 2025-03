Tpi.it - È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 25 marzo su Rete 4

in onda252025 su4Questa sera, martedì 252025, su4 va in onda È, il programma con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualitàsettimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo. Vediamo quali sono lee glidi questa sera, 252025, di Èin onda dalle 21,20 su4.Lee glidi, 252025In Arabia Saudita proseguono i colloquidelegazione statunitense con le controparti ucraine e con i russi: è realistico, come immagina la Casa Bianca, raggiungere un accordo di tregua entro Pasqua? Davvero Donald Trump è l’unico in grado di “fermare Putin”, come ha affermato lo stesso Presidente americano? Le questioni internazionali agitano anche la nostra maggioranza di Governo: secondo la segretaria del Pd Elly Schlein sarebbero la dimostrazione che l’esecutivo “non sta più in piedi”.