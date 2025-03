E ora Tina? Uomini e Donne la scoperta sul suo corteggiatore Cosimo | cosa si è saputo

Leggi su Caffeinamagazine.it

, pessima notizia perCipollari. Recentemente l’opionionista del programma ha deciso di rimettersi in gioco alla ricerca di un nuovo amore. E i corteggiatori non sono mancati: tanti si sono presentati in studio per conquistarla, ma solo uno, finora, è riuscito davvero a farle battere il cuore, si tratta diDadorante. Tra i due le cose sembrano procedere a gonfie vele: di recente sono volati insieme a Parigi, dove lui non ha badato a spese, coccolandola con un’esperienza di shopping nei negozi più esclusivi della capitale francese. Tuttavia, nelle ultime ore, una segnalazione ha acceso qualche sospetto proprio su. Leggi anche: “Tra noi è finita, fattene una ragione”., la coppia rompe in studioLa segnalazione su: beccato al ristorante con un’altraL’esperta di gossip Deianira Marzano ha infatti pubblicato nelle sue storie Instagram una foto che sta già facendo discutere: lo scatto mostra ila cena con una donna misteriosa.