Ilrestodelcarlino.it - "E ora il ‘gironcino’. Qui è meglio vincerlo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È un Simone Anzani che usa più volte la parola "rimpianto" quello che commenta l’uscita di scena di Modena dalla corsa scudetto, un Anzani che si concentra sui play off per il quinto posto ("vincerli che perderli, soprattutto a Modena") e che dice che le domande sul futuro "vanno fatte alla società", non a lui che ha un altro anno di contratto e vuole rispettarlo, in un’interpretazione leggermente diversa da De Cecco ma nella sostanza simile. Anzani, partiamo dalla sconfitta di gara 3. Epilogo inevitabile? "Abbiamo perso contro una squadra incredibile, non devo dirlo io. Con l’organico che ha, Perugia da un momento all’altro è in grado di accelerare e portare a casa set e partite. Quindi complimenti a loro. Da parte nostra però ci sono una serie di rimpianti". Quali? "Beh, in gara 1 potevamo andare 2-0, poi loro fanno una copertura incredibile, perché hanno giocatori incredibili, sul set point e il match va 1-1 e prende la loro strada.