È morto Giuseppe Vicenzi, l'industriale dolciario aveva 92 anni

Si è spento all’età di 92, presidente del gruppoveronese che porta il suo nome. L’imprenditore, insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro nel 2021, ènella notte. Alla guida dell’azienda dagliSessanta, ha trasformato l’attività familiare in un marchio di riferimento nel settore dei biscotti, savoiardi, amaretti e sfogliatine.La crescita dall’azienda di famiglia e l’impegno nella pallacanestroFondata nel 1907 dalla nonna Matilde, l’impresa era passata di generazione in generazione fino a lui, che neaccelerato la crescita con acquisizioni strategiche come quelle dei marchi Mr. Day e Grisbì dopo il crac Parmalat. Oltre al settoreha lasciato un segno anche nel mondo dello sport. Nel 1972rilevato la Scaligera Basket, allora militante in Serie D, portandola fino alla massima serie e rendendola protagonista di successi come la conquista della Coppa Italia, della Supercoppa Italiana e della Coppa Korac.