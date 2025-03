Ilfattoquotidiano.it - È morto Giuseppe Vicenzi, il papà dei savoiardi e fondatore dello storico gruppo dolciario

questa notte a 92 anni, presidente edell’omonimo edi Verona.è stato nominato Cavaliere del lavoro nel 2021. Dagli Anni 60 era alla guida dell’azienda omonima leader nella produzione di biscotti,, amaretti e sfogliatine, fondata nel 1907 dalla nonna Matilde e poi proseguita dal padre Angelo.Entra nell’azienda nel 1950 come responsabile della produzione, per diventarne nel 1968 amministratore unico. Negli anni ’70 trasforma la produzione da artigianale in industriale con investimenti in innovazione di processo e l’acquisizione di un nuovo stabilimento nel veronese.“Ho iniziato a incartare biscotti a cinque anni”, amava raccontare, ricordando i suoi esordi che hanno condotto ila una realtà da 370 dipendenti.