Ilfattoquotidiano.it - È morta la mamma di Enrico Brignano: “Vai e raggiungi papà che sarà sulla porta ad aspettarti. Veglia su di noi e illumina il nostro cammino”

Ieriera presente alla presentazione alla stampa della quinta stagione di “LOL – Chi ride è fuori” di Prime Video, ma poi si è dovuto assentare per qualche ora prima di riprendere le attività legate alla stampa. Poi stamattina la brutta notizia condivisa sui suoi social: laAnna è.L’attore e comico romano ha condiviso sui social la notizia del suo lutto, salutando pubblicamente sua madre, di cui ha parlato tante volte nei suoi spettacoli teatrali. “Ciao, ora puoi volare in alto. Sappi che ilamore per te è infinito”, ha scritto, usando il plurale per parlare anche a nome della sua famiglia.è sposato con l’attrice e conduttrice Flora Canto, dalla quale ha avuto i due figli Martina e Niccolò.“Vai echead