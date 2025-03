Amica.it - È in streaming su Prime Video "Giovanni Soldini – Il mio giro del mondo", il docu film sul viaggio del celebre velista italiano

Un vero e propriodel. Per i mari e per gli oceani di questa bellissima Terra. E con un accompagnatore – guida – cicerone d’eccezione:. È disponibile dal 25 marzo su– Il miodel. Ovvero ilche segue ilintorno alcompiuto dalnavigatorecon il trimarano Maserati Multi70 full electric. Una grande impresa ecologica e sportiva.Una traversata globale durata 16 mesiSi tratta del primoa seguire in presa diretta la traversata globale del gigante della vela oceanica svoltasi da ottobre 2022 a gennaio 2024 per oltre 30 mila miglia. Dai porti del Mediterraneo al turbolento Oceano Atlantico.