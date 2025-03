Game-experience.it - È in programma un Nintendo Direct a Marzo 2025, secondo alcune indiscrezioni

nuove, unpotrebbe essere trasmesso giovedì 27, nonostante l’evento già annunciato per il 2 aprile dedicato allaSwitch 2. La notizia arriva da una fonte affidabile nel settore, nello specifico l’insider NatetheHate, che ha dichiarato di essere a conoscenza di una presentazioneinper questa settimana. Anche il noto leaker PH Brazil sembra confermare queste informazioni, lasciando intendere che ci sarà un evento imminente focalizzato sull’attualeSwitch.L’idea di duecosì ravvicinati potrebbe sembrare inusuale, ma non impossibile. Mentre l’evento del 2 aprile sarà interamente dedicato alla nuova console, ildipotrebbe concentrarsi sui titoli ancora in arrivo suSwitch, mantenendo alta l’attenzione sulla piattaforma attuale.