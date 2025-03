Thesocialpost.it - “È depresso e ha messo di mangiare”. Vittorio Sgarbi, i giorni bui in ospedale

è attualmente ricoverato presso il Policlinico Gemelli di Roma, dove le sue condizioni di salute sono monitorate con attenzione. Il critico d’arte e storico, noto per le sue opinioni forti e il carattere schietto, sta affrontando un periodo difficile legato alla sindrome depressiva che lo accompagna ormai da tempo.A causa della gravità del suo stato,è sottoposto a controlli specialistici, mentre la sua salute ha subito un ulteriore peggioramento con il rifiuto di alimentarsi, una delle pesanti ricadute della sua condizione. Nonostante le difficoltà, l’intellettuale non ha mai nascosto le sue battaglie personali, affrontando con onestà anche temi come il tumore alla prostata che lo ha colpito negli anni scorsi. Il suo ultimo lavoro, Natività, Madre e figlio nell’arte, uscito lo scorso dicembre, era una nuova prova della sua passione per l’arte, ma anche il segno di un anno particolarmente turbolento, segnato dalle sue dimissioni da sottosegretario alla Cultura e da alcune indagini su operazioni legate ad opere d’arte.