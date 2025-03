È con la mamma Angelina Mango torna a sui social con un video E i fan subito commentano

Leggi su Caffeinamagazine.it

Che fine ha fatto? Se lo stanno chiedendo in molti visto che da tempo la cantante vincitrice di Sanremo 2024 col brano “La noia” si è allontanata dalla scena pubblica. Era il 23 ottobre quando annunciava ai fan di doversi fermare per un problema di salute. Si era parlato di una rinofaringite acuta e l’artista aveva fatto sapere: “Ora è il momento di ascoltare me stessa”.Adesso, finalmente,sui. A distanza di una settimana dalle ultime foto condivise su Instagram – dopo un lungo silenzio – la cantante ha pubblicato un nuovo brevesu TikTok insieme a sua madre Laura Valente.moltissime persone hanato mostrandosi preoccupati per le sue condizioni.Leggi anche: “Problema di salute serio”., cosa ha davvero: perché ha fermato il tourIldicon la: come sta la cantanteNel filmato, sulle note della celebre “Fiori rosa, fiori di pesco” di Lucio Battisti,appare sorridente mentre canta e balla per pochi secondi dentro casa, divertendosi con la madre e, verso la fine del, anche con il suo cagnolino.