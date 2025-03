Anteprima24.it - È caccia ai ladri, arrivano le squadre speciali in Valle Vitulanese

Tempo di lettura: < 1 minutoL’allarme furti innon si arresta e, per far fronte all’emergenza, sul territorio sono entrate in azione ledi Intervento Operativo (S.I.O.) dei Carabinieri di Napoli. Si tratta di un’unità speciale inviata sul territorio sannita per rafforzare i controlli e contrastare i continui raid messi a segno dainelle ultime settimane.Proprio nella serata di ieri, diverse segnalazioni hanno allertato le forze dell’ordine: a Foglianise alcuni individui con torce sono stati avvistati nei terreni adiacenti ad alcune abitazioni. Immediato l’intervento delle unità, che hanno perlustrato la zona nel tentativo di individuare eventuali sospetti. Le S.I.O. di Napoli, appartenenti ai Reggimenti e Battaglioni dell’Arma, sono addestrate per interventi mirati in scenari critici e operano in stretto coordinamento con i Carabinieri territoriali.