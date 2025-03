Universalmovies.it - Dying for Sex | Il trailer della serie con Michelle Williams

Disney+ ha da poco condiviso ildifor Sex, la nuovaFX con protagonista.Laè in arrivo sulla piattaforma digitale dal mese di aprile, ed è incentrata su Molly Kochan, una donna con una diagnosi di cancro in fase terminale che, di fatto, sceglie di vivere il restosua vita alla riscoperta di se stessa dando estrema libertà ad appetiti sessuali fino a quel puntosua vita celati nel suo animo.for Sex approderà sulla piattaforma digitale Disney+ a partire dal 4 aprile con tutti gli episodi in esclusivafor Sex di FX è scritta e co-creata da Kim Rosenstock & Elizabeth Meriwether, che sono inoltre executive producer con Katherine Pope, Kathy Ciric, Hernan Lopez di Wondery, Jen Sargent, Marshall Lewy e Aaron Hart,, Nikki Boyer, Shannon Murphy e Leslye Headland.