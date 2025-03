Sololaroma.it - Dybala operato, intervento riuscito: il comunicato della Roma e i tempi di recupero

Una due settimane anche più intensa del previsto per la, se si considera che la pausa per le Nazionali poteva lecitamente portare un po’ di riposo a squadra e tifosi. All’orizzonte si intravede la sfida al Lecce, il nome di Gasperini riecheggia per la panchina del futuro, e tutto l’ambiente si è stretto intorno a Paulo, costretto alla drastica decisione di andare sotto ai ferri dopo l’infortunio al tendine semitendinosocoscia sinistra. Dopo giorni di riflessioni sul da farsi e sulla sede del tutto, L’argentino si èquest’oggi a Londra, alla Fortius Clinic del dottor Andy Williams (su consiglio dei Friedkin).Ilodierno del club giallorosso annuncia che l’è perfettamente, aggiungendo che il giocatore tornerà nelle prossime ore nella capitale per cominciare l’iter riabilitativo, che si svolgerà a Trigoria.