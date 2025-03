Romadailynews.it - DURC e pulizie condominiali: cosa sapere su obblighi e rischi

Affidare i servizi didel condominio a un’impresa esterna è la miglior scelta possibile, ma nasconde una serie diche è meglio non sottovalutare.Il Documento unico di regolarità contributiva () è un requisito fondamentale per le imprese diche operano in Italia, comprese quelle attive nel settore condominiale.Questo documento attesta la regolarità contributiva, assicurativa e fiscale di un’azienda, garantendo trasparenza e sicurezza per i committenti. ma spesso sorgono dubbi:Quando è obbligatorio?Ma quali sono glispecifici per le imprese di?Qualicorrono i condomini che non rispettano queste normative?In questo articolo Genius System Clean, importante impresa dia Roma, esplorerà glilegali, i potenzialie le normative da osservare, offrendo una guida chiara e pratica per evitare sanzioni e garantire una gestione efficiente e conforme alla legge.