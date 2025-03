Lettera43.it - Due morti sul lavoro in poche ore: gli incidenti a Maniago e Sant’Antonio Abate

Due nuovimortali sula distanza diore. Lunedì sera, a(Napoli), Nicola Sicignano, 50 anni, dipendente di una ditta di smaltimento rifiuti, è deceduto dopo essere rimasto incastrato con il braccio e la testa nel nastro trasportatore. Le indagini sono in corso, con il supporto dei carabinieri e dell’Asl di Napoli. Sicignano, regolarmente assunto e padre di due figli, è stato trovato privo di vita dal 118. Nel frattempo, un altro incidente mortale è avvenuto a, in Friuli Venezia Giulia. Un giovane di 22 anni è stato colpito da una scheggia incandescente durante un’operazione su una macchina per stampaggio ingranaggi, morendo sul colpo. Le autorità stanno indagando anche su questo caso, con l’impianto sotto sequestro. Secondo l’Osservatorio sicurezza sule ambiente, nel primo mese del 2025, l’Italia ha registrato 60 decessi sul, con un incremento del 33,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.