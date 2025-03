Anteprima24.it - Due condanne contabili per uso vigili urbani a Napoli, mancati rimborsi chiesti a organizzatori: tre assoluzioni

Tempo di lettura: < 1 minutoLa Corte dei Conti della Campania ha condannato per danno erariale un assessore comunale die una ex assessora che avrebbero omesso di addebitare aglidi una serie di eventi a scopo di lucro tenutisi in città i costi derivanti dall’impiego degli agenti del corpo di polizia locale in materia di sicurezza e viabilità stradale. L’inchiesta contabile era relativa sia agli anni della seconda giunta de Magistris, sia ad un periodo successivo all’ottobre 2021, quando entrò in carica l’attuale giunta Manfredi. Leriguardano l’ex assessora Alessandra Clemente (per un presunto danno erariale da 160mila euro) e l’assessore ancora in carica Antonio De Iesu (per un presunto danno erariale da 20mila euro), già questore del capoluogo campano ed ex vicecapo della Polizia di Stato.