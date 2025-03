Ilrestodelcarlino.it - Duathlon Sprint Tolentino, ecco i vincitori

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 24 marzo 2025 – I giovani atleti Thomas Burr e Alessia Righetti hanno trionfato aldi. Domenica scorsa è stata disputata la prima tappa del 2025 del circuito Adriatic Series di Flipper Triathlon. Alle 10 è partita la batteria maschile del, dopo 5 minuti hanno preso il via le ragazze, con la prima frazione caratterizzata da 5 chilometri di corsa. Nella prova maschile, sono subito andati via in tre: i giovani Thomas Burr (Valdigne Triathlon) e Francesco Peccerillo (Team Star) insieme all’esperto Alessandro Terranova (K3 Cremona). È nella frazione bike di 20 chilometri che si è decisa di fatto la gara: assolo impressionante di Burr che non ha lasciato scampo ai suoi due compagni di fuga e gli ha permesso di arrivare con ampio margine alla seconda transizione.