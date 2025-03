Liberoquotidiano.it - Droni troppo rischiosi, l'Italia ha bisogno di uno scudo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Sempre più utilizzati nei conflitti bellici, da semplici strumenti di sorveglianza si sono trasformati in potenziali minacce per la sicurezza nazionale. Stiamo parlando deiostili (i cosiddetti“non collaborativi”), protagonisti di scenari bellici e terroristici, contro i quali dotarsi di un sistema anti-drone efficiente non sarebbe più un'opzione, ma una necessità inderogabile, di fronte a un panorama geopolitico sempre più instabile. In Ucraina, isono stati protagonisti di attacchi devastanti, dimostrando quanto sia fondamentale proteggere le proprie infrastrutture da minacce aeree non convenzionali. Israele, Stati Uniti, Cina e Russia stanno già investendo notevolmente in tecnologie avanzate per la difesa da questo tipo di veicoli, implementando sistemi laser, jamming elettronico e intercettori cinetici.