Droga in auto. Arrestato 24enne albanese

Incon 15 grammi di cocaina, venti involucri termosaldati, nascosti in due involucri di plastica e pronti per essere ceduti. Per questo un, senza fissa dimora, è statoin flagranza di reato, dai carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Perugia che lo hanno intercettato nella zona del centro storico. Secondo quanto riferito dal comando provinciale, i militari, impegnati in attività di controllo del territorio, hanno notato l’individuo che, a bordo di un’, alla vista della gazzella, avrebbe accelerato nel tentativo di sottrarsi al controllo. In questa circostanza, avrebbe llanciatoo dal finestrino due contenitori di plastica nel tentativo di disfarsene. Inseguito dai carabinieri, il giovane è stato fermato poco dopo e i carabinieri, una volta recuperato i contenitori di cui l’extracomunitario avrebbe tentato di disfarsi, hanno accertato che contenevano complessivamente 20 involucri termosaldati di cocaina, per un peso complessivo di circa 15 grammi.