Dayitalianews.com - Drammatico incidente sul lavoro: durante una operazione di potatura il mezzo meccanico tocca i fili dell’alta tensione. Tre operai finiscono in ospedale. Arriva l’eliambulanza. E’ successo a Minturno

colpiti da una scarica elettricalavori di: due feriti graviUnsulsi è verificato nella mattinata odierna nella zona di Marina di, dove tresono rimasti feriti a seguito di una scarica elettrica da alta. L’episodio si è verificato in località Pantano Arenile, mentre erano in corso delle operazioni disu un cestello elevatore.Il tragico imprevisto: il contatto con i caviSecondo le prime ricostruzioni, i tre lavoratori si trovavano su unelevatore per eseguire interventi di manutenzione del verde quando, per cause ancora da determinare, il braccioavrebbe urtato accidentalmente i cavi. L’impatto ha provocato un violento scaricamento di energia elettrica, colpendo in pieno i tre uomini e gettando il cantiere nel panico.