Latuafonte.com - Dov’è mia figlia? (2024) come finisce: spiegazione finale del film

mia? è unthriller che va in onda su TV8 il 25 marzo 2025, diretto da Sean Cisterna. La trama segue la storia di Richard ed Ellie, due ex coniugi che hanno un rapporto tranquillo per il bene della, Abigail. Mentre lui ha voltato pagina con la nuova fidanzata Caroline, ecco che un giorno la bambina scompare nel nulla. Abigail non è mai tornata a casa e iniziano ora a uscire fuori oscuri segreti. Infatti, le indagini portano presto a delle verità davvero inaspettate. Ilè ispirato a eventi realmente accaduti. Non è stata svelata, però, qual è la storia vera su cui la pellicola è basata.mia? riassunto della tramaLeggi anche: Redeeming Love: Riscatto d’amorespiegatoLeggi anche: Founders Dayspiegato, il vero sconvolgente pianoIlmia? su TV8 inizia con una matrigna e unache giocano nel cortile di casa.