Trevisotoday.it - Dosi di cocaina ed eroina nascoste tra scarpe e mascherine, pusher in cella

Leggi su Trevisotoday.it

Ben 112 grammi die 28 grammi didestinati a finire sul mercato dello spaccio, per un valore di diverse migliaia di euro, bilancini di precisione, sostanza da taglio (mannitolo), oltre a materiale per il confezionamento (rotoli di pellicole e sacchetti in cellophane con centinaia.