Doppia vittoria regionale per il Tennis Giotto: Alberti e la coppia Felicini-Giulicchi sul tetto della Toscana

Un weekend trionfale per il, che conquista due titoli ai Campionati Toscani.Filipposi è imposto come miglior giocatoreregione nei Campionati Toscani Assoluti, mentre Patriziae Alessiahanno dominato il doppio nella Quarta Categoria, guadagnandosi la qualificazione alle finali nazionali del Foro Italico di Roma., colonna portantesquadra di A2, ha gareggiato sui campi del Match Ball di Firenze in un torneo di altissimo livello, valido anche come prequalificazione agli Internazionali BNL d’Italia 2025. Dopo un percorso impeccabile tra oltre quattrocento iscritti, il suo cammino si è interrotto solo in semifinale contro Leonardo Malgaroli del Tc Pavia, in un match combattuto fino al terzo set. Nonostante la sconfitta, ilta aretino si è laureato campione toscano, confermandosi tra i migliori talentiregione.