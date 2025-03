Iodonna.it - Dopo un primo weekend così così al botteghino, per il film che ha accumulato più polemiche di sempre le prossime settimane saranno decisive per capire che fine farà il genere live action

Leggi su Iodonna.it

Biancaneve è una meraviglia di inerzia. Un’ora e quarantanove di incredibile antispettacolarità e carezzevole piattume, e di tutto quello che l’adattamento della fiaba dei Grimm (e deldel 1937) ai tempi delle ragazze ribelli aveva fatto temere. Dunque Biancaneve che passa ancora il mocio ma che al sogno di Il mio amore un dì verrà del principe sostituisce quello di una sommossa della base contro il palazzo, aiutata e istruita da un ladro di patate (Jonathan). Scavezzacollo e donzella che sono uno dei pilastri del cinema di avventura e della commedia romantica, solo che ildi Marc Webb invece di far esplodere – come verrebbe in mente – il contrasto (tipo in Come d’incanto) lo annulla in una lineare progressione democratica, proprio in senso politico. “Biancaneve”, l’incontro con i Sette Nani e una nuova canzone: il trailer delX Leggi anche › La Biancaneve politically correct è latino-americana e non aspetterà più il Principe Con iDisney non è certo una novità.