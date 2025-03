Lanotiziagiornale.it - Dopo l’intesa sulle centrali, Usa e Russia trattano sul Mar Nero

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Dichiarare il cessate il fuoco su tutto il Mar, oppure limitarsi a una possibile ripresa dell’accordo sul grano del Mar, garantendo solo ai mercantili ucraini di poter lasciare i porti di Kiev carichi di grano in sicurezza. È stato questo il punto centrale dei negoziati di ieri a Riad tra le delegazioni di Stati Uniti e. Una maratona che però non ha portato ad un risultato concreto, come del resto non lo aveva portato la presunta tregua concordata sullo stop ai bombardamentiinfrastrutture energetiche, raggiuto tra Donald Trump e Vladimir Putin la scorsa settimana.Nessun documento condiviso a RiadTanto che la giornata di colloqui di ieri non ha portato alla firma di un documento d’intesa. “Una svolta non è nell’aria”, aveva detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.