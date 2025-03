Ilgiorno.it - Dopo 20 anni di abbandono il lido riaprirà

Leggi su Ilgiorno.it

La New Generation gestirà ildi Novate che tornerà così a splendereoltre 20. Si è definitivamente conclusa nei giorni scorsi la procedura di selezione del nuovo gestore che prenderà in affidamento il comprensorio deldi Novate Mezzola. La commissione preposta,aver valutato attentamente i progetti pervenuti, ha decretato vincitore del bando di concessione la società New Generation Srl, alla quale verrà affidata la gestione dell’area per i prossimi 19. Una notizia importante che permetterà alla bellissima zona di riviverepiù di 20. Il progetto prevede interventi significativi tra i quali il recupero dello stabile in cemento (ex "Sole e Luna") per attività di ristorazione, la realizzazione di due piscine nelle vicinanze dello stabile, la creazione di un’area per il noleggio di biciclette, in posizione strategica sulla viabilità ciclopedonale della Valchiavenna, l’allestimento di un’area barbecue dedicata, la sistemazione di una spiaggetta libera dedicata ai bagnanti con cani, la riqualificazione del chiosco per la somministrazione di cibi e bevande e per la gestione della spiaggia con lettini e ombrelloni.