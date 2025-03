Agi.it - Donzelli insulta un cronista del Fatto Quotidiano, l'ira delle opposizioni

Leggi su Agi.it

AGI - "Con onestà e sincero vi dico che finché c'è questo pezzo di m. non parlo con i giornalisti. Con affetto". Parole di Giovanni, deputato di Fratelli d'Italia, registrate all'ingresso della Camera dei Deputati e pubblicate sul sito del. Frasi che il deputato FdI rivolge a Giacomo Salvini, giornalista dele autore del libro "Fratelli di Chat" in cui si raccontano dei retroscena di Fratelli d'Italia attraverso le chat interne del partito. Ilrisponde: "Allora, me ne vado"., quindi, aggiunge: "Capisco che per rispetto a lui non parlate con me, ma io finché c'è questo pezzo di m. non parlo". Nell'audio si sente la voce di un altropresente: "Dire così di un collega non si può, dai". Marimane della sua idea: "Esatto e quindi ti offendi e non parli con me".