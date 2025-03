Lapresse.it - Donzelli e l’insulto al giornalista del Fatto: “Se c’è quel pezzo di m… non parlo”

Ilquotidiano.it riporta le parole diriferite a un suo: “Finché c’è questodi merda non”. Giovanni, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Copasir, lo ripete due volte, spiega il quotidiano. Prima di entrare dall’ingresso laterale della Camera dei Deputati, attorniato dal suo staff, si rivolge così al cronista delGiacomo Salvini in compagnia di altri due colleghi.“Con onestà e sincero vi dico che finché c’è questodi merda noncoi giornalisti – ha attaccato il responsabile organizzazione di FdI – con affetto”. Ilquotidiano.it ha pubblicato anche l’audio.Giacomo Salvini è undelche ha pubblicato un libro con Paper First, in cui si raccontano l’ascesa e i retroscena del partito di Giorgia Meloni dal 2018 al 2024 tramite le chat whatsapp della premier, ministri, dirigenti e parlamentari di Fratelli d’Italia.