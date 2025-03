Donna morta dopo la liposuzione | probabile sepsi post-intervento

Leggi su Ilfaroonline.it

Ostia, 25 marzo 2025 – Unaoperatoria, diffusasi rapidamente agli organi vitali, potrebbe essere la causa che ha portato al decesso di Simonetta Kalfus, ladi 62 anni residente ad Ardea sul litorale romano,il 18 marzola(leggi qui) a cui si era sottoa il 6 marzo.Lo ha svelato l’autopsia, disa dalla procura della Repubblica di Roma, effettuata sulla 62enne – riporta LaPresse – che era stata operata in una clinica privata della Capitale e deceduta all’ospedale Grassi di Ostia. Sul registro degli indagati i pm romani hanno iscritto tre medici della struttura privata e hanno nominato dei consulenti per esaminare le cartelle cliniche sequestrate dai carabinieri.Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.