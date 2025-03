Ilrestodelcarlino.it - Domenica c’è la Granfondo San Benedetto

Si apre all’inclusione la 16esima edizione dellaSandel Tronto, che sarà prova del circuitoMarche, Campionato Nazionale di Gran Fondo e Medio Fondo dell’Acsi e Alé Adriatico. Non a caso, la serie di eventi collaterali della manifestazione in programma30 marzo, organizzata dalle Asd Bicigustando e Sbt Team giovedì 27 marzo si apriranno con il convegno ’Forza e Inclusione: lo sport senza barriere’, in programma alle 10 e alle 15.30, presso l’Auditorium Tebaldini, per un momento di incontro e di confronto sul ruolo della donna nello sport e sulle barriere da abbattere attraverso i racconti e l’esperienza di atleti paralimpici, tra i quali le medaglia d’oro e bronzo a Parigi 2024, rispettivamente Assunta Legnante e Ana Maria Vitelaru, il famoso Gianluca Panichi, ex ciclista in carrozzina che compie salite impossibili come lo Stelvio e altre, Davide Cassani ex Ct della Nazionale ciclismo e Pierpaolo Addesi, Ct nazionale Ciclismo Paralimpico.