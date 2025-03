Universalmovies.it - Doctor Who | Trailer, data e trama dalla Stagione 2

La secondadella iconica serieWho con protagonista Ncuti Gatwa approderà su Disney+ dal 12 aprile, intantorete arriva il nuovo.Ilmostra l’incontro tra il Dottore e la compagna “Belinda Chandra” mentre si avventurano attraverso il tempo e lo spazio, da un futuristico 51° secolo al 803º Interstellar Song Contest, fino a trasformarsi in personaggi animati, una prima volta per la serie.Il debutto ufficiale dei nuovi episodi diWho è atteso per le 9:00 (ora italiana) di sabato 12 aprile su Disney+, dove disponibile, e in esclusiva su BBC e BBC iPlayer nel Regno Unito. Gli otto episodi dellausciranno settimanalmente.Russell T Davies è lo showrunner, executive producer e sceneggiatore. Gli altri executive producer sono Joel Collins, Phil Collinson, Julie Gardner e Jane Tranter.