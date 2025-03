Nerdpool.it - Doctor Who, il trailer e la data d’arrivo della nuova stagione su Disney+ in Italia!

ha diffuso ilsecondadiWho, che mostra il Dottore e la suacompagna, Belinda Chandra, mentre si avventurano attraverso il tempo e lo spazio, da un futuristico 51° secolo al 803º Interstellar Song Contest, fino a trasformarsi in personaggi animati, una prima volta per la serie.La secondadebutterà alle 9:00 (orana) di sabato 12 aprile su, dove disponibile, e in esclusiva su BBC e BBC iPlayer nel Regno Unito. Gli otto episodiusciranno settimanalmente.Il Dottore incontra Belinda Chandra e dà inizio a un’epica missione per riportarla sulla Terra. Tuttavia, una forza misteriosa impedisce il loro ritorno, perciò la squadra a bordo del TARDIS che viaggia nel tempo dovrà affrontare enormi pericoli, nemici più grandi e terrori più spaventosi che mai.