Disfunzione minzionale nei bambini | cause sintomi e rimedi

La maggior parte deiacquisisce il controllo della minzione durante il giorno (continenza urinaria) entro i 5 anni. Per quella notturna, invece, ci può volere più tempo con una variabile molto ampia tanto che, riporta il Manuale MSD, circa lo 0,5% degli adulti continua ad avere incontinenza notturna.La capacità di controllare la minzione cambia con il passare degli anni con il neonato che non ha un controllo sulle contrazioni dello sfintere urinario, mentre il bambino più grande riesce a sopprimere queste contrazioni tramite segnali che provengono dal cervello. Questo processo di acquisizione del controllo della minzione deve essere favorito, spiega la Società Italiana di Urodinamica (SIUD), anche dall’adozione di alcune corrette abitudini del bambino. Le principali riguardano il bere molto durante il giorno, il non trattenere a lungo la pipì quando si avverte lo stimolo, essere regolari nell’andare in bagno, urinare in una posizione corretta e urinare svuotando completamente la vescica.