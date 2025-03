Quotidiano.net - Disegno di legge sulla Space Economy: Confindustria chiede correttivi per le imprese

"Ildisull'economia dello spazio è un segnale importante dell'impegno politico e industriale dell'Italia per consolidare il proprio ruolo nella. Tuttavia, servonoper garantire competitività e continuità alledel settore" avverte Giorgio Marsiaj, delegato del presidente diper l'Aerospazio, in audizione al Senato suldiin materia di economia dello spazio. Secondo, il provvedimento introduce un quadro normativo innovativo ma "impegnativo per gli operatori" e necessita di adeguamenti. "È cruciale introdurre un regime transitorio che consenta alle aziende italiane di adeguarsi alle nuove regole senza rischiare interruzioni o sospensioni delle attività in corso", ha sottolineato Marsiaj. "Senza una finestra temporale adeguata tra l'adozione dei decreti attuativi e l'entrata in vigore delle nuove norme, lenazionali potrebbero trovarsi in una situazione di svantaggio competitivo rispetto ai player internazionali".