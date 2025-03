DiscoverEU pass di viaggio per i giovani | candidature dal 2 al 16 aprile

Leggi su Ildenaro.it

Dal 2 al 162025 si aprirà una nuova tornata diper, l’iniziativa finanziata dal programma Erasmus+ che offre aidigratuiti per visitare e scoprire l’Europa.Possono candidarsi per il18enni, ovvero i nati tra il 1º luglio 2006 e il 30 giugno 2007 (inclusi), che siano cittadini o legalmente residenti in uno dei Paesi UE (compresi i Paesi e Territori d’oltremare) o in uno dei Paesi terzi associati al programma Erasmus+: Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia.I candidati ammissibili che supereranno con successo il quiz di selezione potranno ottenere unper viaggiare in Europa per non più di 1 mese nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 30 settembre 2026. E’ possibile viaggiare da soli o in gruppo di massimo cinque persone (che devono tutte soddisfare le condizioni di ammissibilità richieste per la candidatura).