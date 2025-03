Digital-news.it - Dinner Club su TV8: il viaggio Prime Video di Carlo Cracco arriva per la prima volta in chiaro

Per lain, su TV8,no ledue stagioni di, l’innovativo food travelogue firmato Amazon Original e prodotto da Banijay Italia per Amazon MGM Studios, in cui il cibo italiano è il vero protagonista, in onda dal 25 marzo, ogni martedì in un doppio appuntamento, dalle ore 21.30.Siamo ancora in grado di assaporare davvero il cibo? È ancora possibile condividere la buona tavola in ottima compagnia? In questa serie innovativa Amazon Original, tutto questo sarà possibile nella forma di un inedito food travelogue che unisce, con toni da comedy, l’amore per la cultura culinaria italiana e la scoperta di alcuni luoghi e personaggi straordinari del nostro Paese.I requisiti per entrare nelsono amare i viaggi, l'ottima compagnia e.