Ilfattoquotidiano.it - Diminuiscono le domande per i brevetti delle imprese italiane. Il 60% da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna

Nel 2024 sono calate ledi nuovida parte di aziende(- 4,5% sul 2024). L’Italia rimane tuttavia il quinto paese in Europa e l’undicesimo nel mondo per richieste di questo tipo. I dati sono contenuti nel rapporto dell’Ufficio Europeo dei(Epo) e sono stati anticipati dal quotidiano Il Sole24Ore. Le regioni da cui proviene il maggior numero disono(dalle tre regioni il 60% di tutte le richieste). Le aziende che hanno presentato più richieste sono state Coesia (imballaggi) con 167, Ferrari, con 136 e Iveco Group con 55. Seguono Leonardo e Pirelli.“Dopo un paio di anni di grande crescita nel numero didiin Italia, sopra la media europea, si registra un piccolo rallentamento, riduzione che comunque conferma il Paese come quinta in Europa e 11esima al mondo”, ha detto all’agenzia Ansa Roberta Romano Götsch, Chief sustainability Officer dell’Epo.