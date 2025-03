Lanazione.it - Dimentica in bagno la borsa con 4mila euro, disavventura a lieto fine per una signora di 83 anni

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 25 marzo 2025 –per un’anziana. Una donna di 83avevato lanei bagni del parcheggio di Villa Costanza a Scandicci. Dentro c’erano quasi, documenti e telefono. La polizia è riuscita a ritrovare lae a riconsegnarla alla proprietaria. L’anzianaera arrivata dall’Ucraina a Firenze, dove aveva lavorato come badante fino al 2012. Aveva affrontato un viaggio di 48 ore da Dnipro a Firenze, dove avrebbe dovuto sostare per qualche giorno per alcuni impegni. Una volta arrivata a Villa Costanza, la donna è andata indove poi hato la, con dentro 3.800, telefono e documenti. Quando se n’è accorta ha allertato alcuni conoscenti che a loro volta hanno contattato la polizia. Gli agenti della pol-tramvia, ricevuta la segnalazione, si sono messi alla ricerca dellae sono riusciti a trovarla.