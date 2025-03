Internews24.com - Dimarco Inter, buone notizie per l’esterno! Contro l’Udinese può tornare titolare

di Redazioneperpuò. Le ultime sulla situazione delCosi la Gazzetta dello Sport sulle possibili scelte in difesa per l‘, che, potrebbe ritrovare anche Federico- «Federicoprende possesso delle sue terre legittime, una volta smaltito il guaio muscolare subito l’1 marzoil Napoli. Il rientro era largamente atteso, ma a confortare lo staff ci sono i dati fisici delelaborati durante la sosta. L’azzurro sta già benone, agile sul corto e sul lungo, caldo giusto al momento opportuno. Per coprirgli le spalle, senza Bastoni, Inzaghi potrebbe invece puntare su Bisseck, fresco di esordio germanico. Di conseguenza, Carlos Augusto sarebbe un cambio a partita in corsa, sia sulla fascia per lo stesso, sia in una difesa completata da Pavard e Acerbi.