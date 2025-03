Internews24.com - Dimarco a Undici: «I miei sacrifici ripagati. Quando i tifosi mi fermano per strada mi chiedo questo»

di Redazionesi è espresso tra le colonne di, le parole dell’esterno nerazzurro tornato sui suoi anni con la maglia dell’Inter e non soloIn un estratto dell’intervista concessa alla rivista, Federicosi è espresso sul momento della sua carriera, riavvolgendo il nastro anche prima degli anni all’Inter:– «Il tifoso ti ferma per, ti fa i complimenti e ti chiede la foto. Guadandomi indietro, penso: ‘Guarda dove sono arrivato dopo tutti iche ho fatto’. Penso che questa sia la cosa più bella. È un qualcosa di speciale e incredibileun giocatore va a festeggiare con iin Piazza Duomo. E lo dico essendo stato anche dall’altra parte»AMBIZIONI – «L’ambizione di emergere l’ho creata grazie al lavoro e nelle difficoltà. Non è stato semplice, ma ho cercato di guardarmi dentro, suaspetto mia moglie mi ha aiutato tantissimo.