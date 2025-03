Difesa Ue Conte | Meloni venga in Parlamento a far votare riarmo

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 25 mar. (askanews) – “La presidente, che aveva accusato me di aver firmato il Mes nottetempo e non era vero, ma vuole venire ine farquesto piano di? Chi le ha conferito il mandato e ha detto che l’Italia è d’accordo a questo progetto che avvantaggerà la Germania con tutta la capacità fiscale che ha?”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe, leggendo nel corso di una diretta sui suoi canali social il testo delle conclusioni del recente Consiglio europeo. Conclusioni, ha affermato l’ex premier, “sottoscritte dalla presidente del Consiglio a nome della comunità italiana, dei cittadini italiani che non le hanno dato nessun mandato. Non ce l’avete neppure in maggioranza, la Lega ve l’ha detto che non è favorevole”. L'articoloUe,ina farproviene da Ildenaro.