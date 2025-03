Quotidiano.net - Difesa, salute, energia, industria: "Così l’Europa vincerà la sfida"

di Sandra Nistri SESTO FIORENTINO Nonostante il barometro economico indichi rischio di burrasca imminente per il braccio di ferro sui dazi annunciati dagli Stati Uniti, c’è chi lavora per rasserenare il clima e favorire nuove collaborazioni tra Europa e Usa, con l’intento di tenere unite le due sponde dell’Atlantico. Dal punto di vista economico, ma non solo. Va in questa direzione l’incontro sul tema “Le autonomie strategiche nel nuovo scenario globale“, ospitato ieri nella sede di Lilly Italia a Sesto Fiorentino, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali del livello europeo, nazionale e regionale, i quali cui il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la sindaca di Firenze Sara Funaro e la console generale degli Stati Uniti d’America a Firenze, Daniela Ballard. Per il Comune di Sesto Fiorentino era presente la vicesindaca Claudia Pecchioli.