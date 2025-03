Ilrestodelcarlino.it - "Diecimila volte grazie". La Samb vede il traguardo

"Quello che ho provato ieri resterà per sempre impresso nel mio cuore.. Un’ emozione ed un calore che solo questa città sa dare. Per sempre fiero!!". Queste le parole scritte da Nazzareno Battista sul suo profilo Instagram cui si aggiungono quelle di Leonardo Pezzola: "Dieci milaa tutti i presenti che ci hanno supportato con il calore e la passione che appartiene solo a San Benedetto". Frasi che sottolineano ancora una volta il legame profondo che oggi unisce laalla città. 10.034 spettatori, compresi i 1.300 di Chieti ed una folta rappresentanza di tifosi della Roma e del Bayern Monaco a testimoniare l’amicizia che li lega ai colleghi rossoblù. Battuto ogni record di presenze per quanto riguarda la Serie D 2024-2025. Il grande cuore della tifoseriaenedettese ha trascinato Eusepi e compagni al successo.