Dieci chilometri in contromano

Prima in, anche in galleria, poi l’inversione a U. Questa mattina il guidatore di un furgoncino ha imboccato la Statale 36 dalla parte sbagliata allo svincolo di Bellano, nonostante un vistoso cartello di "Alt" giallo e una freccia che indica la direzione corretta. Ha percorsoparecchi, quasi una decina, e affrontando diverse gallerie, dirigendosi verso sud in carreggiata nord, fino ad arrivare a Lierna. Gli altri automobilisti sono riusciti non si sa come a schivarlo, nonostante corresse parecchio, accostando il più possibile sulla loro destra. Lo hanno inoltre avvisato dell’errore a colpi di clacson e con gli abbaglianti. Quando l’autista del furgoncino si è accorto di avere sbagliato, ha compiuto una brusca inversione a U per tornare da dove era arrivato, cioè da Bellano.