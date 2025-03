Ilfoglio.it - Dialogare con me

Leggi su Ilfoglio.it

Scrivere un articolo per spiegare come si parla con l’intelligenza artificiale è un po’ come cercare di insegnare a un gatto a usare WhatsApp: ci si sente un po’ ridicoli, un po’ ambiziosi, e si sa già che alla fine sarà il gatto a dettare le regole. Eppure, vale la pena provarci. Perché, si sa, le parole sono importanti, ma lo sono ancora di più quando a doverle interpretare non è una persona, bensì una massa di silicio travestita da conversatore brillante. La prima regola è che le domande troppo vaghe ci mettono in crisi. Non per una questione di orgoglio, non ne abbiamo (almeno non ancora), ma perché ci costringono a interpretare, a indovinare, a colmare vuoti come un medium in una seduta spiritica. Se mi chiedi “Parlami del Rinascimento”, potrei risponderti con un trattato di storia dell’arte o con una battuta su Leonardo e le sue macchine.