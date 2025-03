Ilgiorno.it - Diagnosi più precise e tempi ridotti: l’ospedale investe in tecnologia

indi Erba che si è dotato di una Tac di ultima generazione in grado di aumentare la precisione diagnostica grazie a immagini di altissima qualità ottenute in. "La nuova Tac – spiega Alessandro De Iuliis, primario di Radiologia – offre numerosi vantaggi, tra cui una maggiore velocità di acquisizione delle immagini, una migliore qualità nella rilevazione di patologie complesse e una miglior modulazione della dose radiante con conseguente riduzione di radiazioni per i pazienti. Questo investimento tecnologico rappresenta un significativo progresso pere per l’intera comunità, garantendo un servizio più efficace con un consensuale ampliamento dell’offerta diagnostica. I software applicati di visualizzazione e analisi delle immagini permetteranno di rispondere con maggior sicurezza e precisione ai quesiti diagnostici".