Dexter | Resurrection annunciato anche il ritorno di due personaggi storici della serie

A quanto pare questa nuovasequel incentrata sulo di Michael C. Hall sarà una parata di grandi ritorni dal passato Dopo gli annunci delle scorse settimane, il cast disi è appena arricchito grazie aldi due grandi volti del passato dello show con Michael C. Hall protagonista. John Lithgow (Conclave, The Old Man) e Jimmy Smits (East New York, Sons of Anarchy) riprenderanno rispettivamente i ruoli di Arthur Miller alias Trinity Killer e Miguel Prado nellasequel che arriverà prossimamente su Showtime. Laè in produzione a New York dallo scorso gennaio. Per aver interpretato il diabolico Trinity Killer, Lithgow ha ricevuto un Emmy Award, un Critics' Choice Award, un SAG Award e una .