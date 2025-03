Ilgiorno.it - Desio, lavori al municipio. Guerra alle infiltrazioni

Leggi su Ilgiorno.it

Ilchiude le porte per eseguire interventi di manutenzione straordinaria della facciata con le sue vetrate. Lo scopo è quello di eliminare ledi acqua piovana all’interno degli spazi comunali. Isaranno suddivisi in quattro fasi per una durata complessiva prevista di 90 giorni. La prima fase prevede la manutenzione della parete ovest sul lato di piazza Giovanni Paolo II che in parte sarà occupata dal cantiere. Per garantire questi interventi in sicurezza sarà interdetto l’ingresso A al palazzo comunale e sarà chiuso il passaggio pedonale tra piazza don Giussani e piazza Giovanni Paolo II. Gli utenti potranno utilizzare l’ingresso D su via Gramsci per accedere al. Saràstito un nuovo punto informazione per indirizzare l’utenza e predisposta la cartellonistica.