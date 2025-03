Dilei.it - Dermatite atopica, come si manifesta e le cure su misura

Torna in 45 Centri ospedaliero-universitari “Dalla Parte della tua pelle”, la Campagna nazionale di sensibilizzazione sullapromossa da SIDeMaST, Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse, giunta alla quinta edizione.Da Nord a Sud Italia, dal 29 marzo al 12 aprile, sarà possibile effettuare consulti dermatologici gratuiti. Il tutto, anche con un pre-screening mirato collegandosi al sito sidemast.org, in cui sono riportate le informazioni sulle città e le date in cui si svolgeranno gli open day. L’occasione è importante, considerando che laè una patologia complessa che va oltre la pelle e impatta profondamente sulla qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie, coinvolgendo aspetti fisici, psicologici e socialiI tanti volti dellaLa patologia colpisce il 3-7% degli adulti, il 15-25% dei bambini e ne soffre circa il 9% degli adolescenti dai 12 ai 17 anni – approssimativamente 310.